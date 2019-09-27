Девочки, это самый вкусный десерт, что я ела. Он настолько нежный и сочный, что устоять невозможно. Съедаем до последней крошки, просто БОМБА!

ЯБЛОЧНЫЙ ТИМБАЛЬ.
Нам понадобится:
булочка сдобная — 1шт (подойдет любая косичка, или даже можно взять батон)
яблоки антоновка 3 шт.
сливочное масло 140 г
сахар 60 г
лимоны 1 шт.
для крема:
яйца куриные 2 шт.
сахар 100 г
сливки 100 мл
Приготовление:
Духовку предварительно разогреть до 190°С.
Яблоки очистить от кожуры и, удалив сердцевину, нарезать тонкими дольками.
Из лимона выжать сок, 1 ст. ложку оставить, остальным соком полить нарезанные яблоки, перемешать и дать постоять. Булку нарезать вдоль тонкими кружками.
Форму для выпечки с выемкой посередине слегка смазать сливочным маслом, уложить слой яблок, немного посыпать их сахаром, выложить слой булочки, а сверху несколько небольших кусочков сливочного масла комнатной температуры. Повторять выкладывать слои таким образом, пока форма не заполнится (последний слой должен получиться из сдобы, маслом его смазывать не нужно), и плотно все прижать.
Приготовить крем: яйца с сахаром взбить в пышную массу, влить оставшийся лимонный сок, затем, продолжая взбивать, в два приема ввести сливки и еще немного взбить.
В форму с яблоками и булочкой влить сливочный крем, накрыть сверху фольгой и выпекать в разогретой духовке 20 минут, затем фольгу снять и выпекать еще 30‒40 минут.
Готовый тимбаль остудить, затем перевернуть на блюдо.