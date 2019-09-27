Девочки, это самый вкусный десерт, что я ела. Он настолько нежный и сочный, что устоять невозможно. Съедаем до последней крошки, просто БОМБА!

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ЯБЛОЧНЫЙ ТИМБАЛЬ.

Нам понадобится:

булочка сдобная — 1шт (подойдет любая косичка, или даже можно взять батон)

яблоки антоновка 3 шт.

сливочное масло 140 г

сахар 60 г

лимоны 1 шт.

для крема:

яйца куриные 2 шт.

сахар 100 г

сливки 100 мл

Приготовление:

Духовку предварительно разогреть до 190°С.

Яблоки очистить от кожуры и, удалив сердцевину, нарезать тонкими дольками.

Из лимона выжать сок, 1 ст. ложку оставить, остальным соком полить нарезанные яблоки, перемешать и дать постоять. Булку нарезать вдоль тонкими кружками.







Форму для выпечки с выемкой посередине слегка смазать сливочным маслом, уложить слой яблок, немного посыпать их сахаром, выложить слой булочки, а сверху несколько небольших кусочков сливочного масла комнатной температуры. Повторять выкладывать слои таким образом, пока форма не заполнится (последний слой должен получиться из сдобы, маслом его смазывать не нужно), и плотно все прижать.

Приготовить крем: яйца с сахаром взбить в пышную массу, влить оставшийся лимонный сок, затем, продолжая взбивать, в два приема ввести сливки и еще немного взбить.

В форму с яблоками и булочкой влить сливочный крем, накрыть сверху фольгой и выпекать в разогретой духовке 20 минут, затем фольгу снять и выпекать еще 30‒40 минут.

Готовый тимбаль остудить, затем перевернуть на блюдо.

