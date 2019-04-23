БЕСПОДОБНЫЕ РУЛЕТИКИ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ С СЫРОМ. ПРОСТО ШЕДЕВР!



Ингредиенты

Пекинская капуста — 7 листов

Сыр — 100 г

Помидор — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Мука — 3 ст.л.

Соль — 2 щепотки

Растительное масло — 70 мл

Пошаговый рецепт

Рецепт рулетиков из пекинской капусты с сыром и помидором в кляре — один из моих самых любимых, так как я очень люблю капусту в яйце. А тут еще и начинка в виде сыра и помидора — удачное и вкусное сочетание. В ходе приготовления из обычной пекинской капусты получаются вкусные рулетики, которые можно кушать как самостоятельное блюдо. Сыр для рецепта я использовала с паприкой — вы можете взять любой твердый сыр, главное, чтобы он тянулся при нагревании. Готовится блюдо очень просто и быстро, поэтому его запросто можно отнести к экспресс-рецептам. Также в этом рецепте подкупает то, что для него требуются недорогие продукты.

Подготовим ингредиенты по списку.

Готовим продукты для начинки. Сыр нарезаем на 14 брусочков, помидор моем и нарезаем на 14 долек.

Для кляра взбиваем венчиком или миксером яйца с солью и мукой до однородности.

Отделяем 7 листов капусты, отрезаем третью часть листа (можно не обрезать) и отбиваем молоточком посередине, чтобы смягчить жилку.







Окунаем листы в кляр с двух сторон.

Разогреваем на сковороде растительное масло и обжариваем листы в двух сторон по 30 секунд с каждой стороны. Огонь средний. Масло по необходимости подливать и давать ему прогреться.

На горячий лист выкладываем по 2 кусочка сыра и помидора.

Сворачиваем рулетом.

Выкладываем рулетики на блюдо и накрываем крышкой, чтобы сыр расплавился.

Простые и вкусные рулетики из пекинской капусты с сыром и помидором в кляре готовы к употреблению!