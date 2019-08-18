Я просто влюбилась в этот пирог! Его вкус божественный!



Яблочный пирог с орехами. Устоять невозможно, пока пирог в духовке, аромат уже сводит с ума. Сочный, мягкий и рассыпчатый внутри с хрустящей корочкой снаружи. Думаю, такой пирог понравится каждому!







ИНГРЕДИЕНТЫ:

Сахар — 200гр.

Яблоки – 2 шт. ( 300гр)

Лимон – 1/2шт.

Мука – 200гр.

Грецкие орехи – 150гр.

Сода – 1ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1/4ч.л.

Яйцо – 3шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

2 яблока очистим от кожуры и нарежем кубиком. Кладем в миску, добавляем сок половинки лимона и перемешиваем. Добавляем 200 гр сахара. Убираем в холодильник на 1 час, чтобы яблоки дали сок. 150 гр грецких орех кладем в мешочек и раздавим при помощи скалки. В миску просеиваем 200 гр муки, добавляем 1 ч.л. соды, 1ч.л. разрыхлителя. Добавляем грецкие орехи и перемешиваем. Прошел 1 час, яблоки дали сок. Кладем в миску, яйца разделим на белок и желток. Желтки добавим к яблокам и перемешиваем. Добавляем сухую смесь из муки и орехов. Перемешиваем. К белкам добавляем немного соли и взбиваем до стойких пиков. Кладем белки в два приема к тесту и перемешиваем. Форму смазываем сливочным маслом. У меня форма диаметром 20 см. Ставим в разогретую духовку. И выпекаем при 180 градусах 40-45 минут.

Приятного аппетита!

